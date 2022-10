3 inspectori la "Asistenta Refugiati", mai valorosi decat 35 de asistenti de la "Persoane cu handicap grav"

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 31 octombrie o noua organigrama a Directiei de Asistenta Sociala Brasov. Conform propunerii de organigrama, schema de personal a Directiei ar urma sa fie suplimentata de la 860 posturi la 923 posturi.Astfel, in proiectul de organigrama se propune infiintarea Compartimentului Asistenta Refugiati, avand in componenta 3 posturi contractuale de executie (un inspector de specialitate, un inspector de specialitate debutant si un ... citeste toata stirea