Joi, 6 iulie, in jurul orelor 21.00, pe strada Zorilor, din orasul Zarnesti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme. In dinamica accidentului, a fost avariat un al treilea autovehicul, ce se afla parcat."In urma impactului, a rezultat o victima, conducatoarea auto a unuia dintre autoturisme, care a primit ingrijiri medicale de specialitate. La testarea conducatorilor auto, din ... citeste toata stirea