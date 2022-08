Un teren agricol de la marginea DN 11, de pe raza comunei Harman, se va transforma in supermarket. Proprietarul parcelei de 9.418 mp, firma Agrar Invest din Harman, a inceput demersurile pentru autorizarea lucrarilor si este in curs de obtinere a avizului de mediu.Potrivit documentatiilor tehnice, supermarketul ar urma sa fie operat de catre retailer-ul Lidl si va avea o are construita la sol de 2.365,00 mp. Investitia ... citeste toata stirea