3 minute, o excursie in trecut: Studentii brasoveni, provocati sa arate Brasovul la 35 de ani dupa momentul 15 noiembrie 1987

Ce s-a schimbat in Brasov pe parcursul a 35 de ani sau cum vad brasovenii momentul 15 noiembrie 1987, in clipuri de maxim 3 minute, filmate cu telefonul mobil. Este provocarea lansata ieri, de catre reprezentantii Facultatii de Sociologie si Comunicare a Universitatii Transilvania, studentilor de la Sociologie si Litere, la exact 35 de ani de la revolta muncitorilor brasoveni. "Am vrea, impreuna cu studentii, sa facem o excursie in trecut, prin ochii acestora, prin filmulete scurte, realizate ... citeste toata stirea