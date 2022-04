Marti, 12 aprilie, in intervalul orar 10.00-13.00, politisti din Brasov si Prahova au desfasurat o actiune, in sistem "cascada", pe DN 1, pe tronsonul de drum aflat in competenta cele doua judete. Vizati au fost soferii care nu respecta viteza legala, filtrele (cu 13 radare) fiind instituite in zonele unde au fost inregistrate evenimente rutiere pe fondul nerespectarii acestei ... citeste toata stirea