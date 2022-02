3 telefoane pe zi: De ce suna brasovenii la 119, "Urgentele" copilului

Guvernul a lansat, in 5 ianuarie 2022, numarul unic national 119, destinat raportarii si prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare si forme de violenta asupra copilului. Numarul este disponibil in toate retelele publice de comunicatii din Romania. La fel ca in toata tara, serviciul functioneaza la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)."Serviciul 119 - Din grija pentru copii - este destinat semnalarii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare si orice ... citeste toata stirea