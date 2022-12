3 vieti pierdute in a 3-a zi de Craciun

Marti, 27 decembrie, a treia zi de Craciun, a fost o zi neagra pe soselele din judet, cu doua accidente in urma carora s-au pierdut 3 vieti.Primul dintre acestea s-a petrecut la Prejmer (foto), cu cateva minute inainte de ora 5:00 si au fost implicate un tir si un autoturism de teren. Al doilea accident a avut loc la iesirea din Brasov spre Predeal, in zona Dambu Morii."In urma producerii accidentului de la Prejmer, patru persoane au ramas incarcerate in autoturism. La fata locului s-au ... citeste toata stirea