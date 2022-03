3 zile cu "Hollywood-ul romanesc" la Brasov. Actori faimosi, regizori, scenaristi

Regizorii Stere Gulea, Serban Marinescu, Dan Pita, dar si actori precum Maria Ploae, Dorel Visan, Valentin Teodosiu, Tora Vasilescu si Ada Condeescu. Plus filme precum "Morometii", "Pas in doi", "Nostalgia dictaturii". Toate acestea, in cadrul Intalnirilor Cinemaraton. Incep din aceasta dupa amiaza, de la orele 16.00, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania."Este o prima editie a *Intalnirilor Cinemaraton* la Brasov. Cinemaratonul este televiziunea dedicata filmului romanesc si ... citeste toata stirea