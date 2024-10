3 zile de ancheta, 100 de oameni in alerta! Cauza, o fetita de 13 ani din Zarnesti, provocata pe TikTok

Un apel fals la 112 in care se reclama disparitia unui copil consuma resurse extrem de mari. Daca in timpul pana cand anchetatorii constata ca a fost vorba de un apel fals chiar se intampla o disparitie, aceasta ar putea avea consecinte grave doar din cauza faptului ca o persoana a facut un anunt fals si pentru cel real nu au existat resurse suficiente. Aceasta ne transmit politistii brasoveni, in urma unui apel fals din urma cu doar cateva zile.Apel "am fost rapita"Marti, 15 octombrie, ... citește toată știrea