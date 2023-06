Brasovul are ambitii mari in ceea ce priveste energia alternativa. 90% din energia electrica necesara cladirilor si serviciilor publice din oras ar urma sa fie asigurata de propriul parc fotovoltaic ce va fi amenajat de Primarie pe un teren de 35 de hectare din zona fostului izlaz din Stupini, respectiv in vecinatatea fabricii Kronospan.In prezent, proiectul a fost depus pentru obtinerea avizului de mediu. Potrivit datelor tehnice, investitia este estimata la 18 milioane de euro, iar din ... citeste toata stirea