30 de biblioteci din judetul Brasov vor fi modernizate, iar unele transformate in hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale, printr-o investitie de aproape 20 de milioane de lei.Consiliul Judetean Brasov a depus cererea de finantare pentru proiectul "Crearea unei retele de hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe Componenta C7 - Transformare digitala.Proiectul a fost elaborat in ... citeste toata stirea