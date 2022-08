300 de lei ca sa inveti romano-maghiara

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a lansat in acest an programul de invatare a limbilor romana si maghiara, oferind burse in valoare de 700 de lei tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani care au promovat examenele la finalul cursurilor. In total, 13 tineri din cele doua grupuri au finalizat cu succes cursul de patru luni: 4 in limba maghiara si 9 in limba romana. "Feedback-ul tinerilor care au participat la cursuri a fost pozitiv, dar multi dintre ei au comentat ca ar fi putut ... citeste toata stirea