31 de scoli si gradinite din judetul Brasov, incluse in programul "Masa sanatoasa" in 2024

Lista scolilor incluse in programul "Masa sanatoasa" in 2024 a fost publicata dupa doua luni de cand a inceput noul an calendaristic.Lista unitatilor de invatamant incluse in programul national "Masa sanatoasa" a fost publicata in Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul comun al Ministerului Educatiei nr.3.840 din 23 februarie 2024 si al Ministerului Agriculturii nr. 81 din 27 ... citește toată știrea