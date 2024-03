31 martie 2024. Romania a intrat in Schengen pe cale aeriana si maritima. De ce controale scapa romanii in aeroporturi

Moment istoric pentru Romania.Esara noastra a intrat oficial in Schengen cu frontierele aeriene si maritime.Incepand de astazi, romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de la frontierele aeriene si maritime.Intrarea in spatiul Schengen inseamna ca cetatenii Romaniei vor beneficia de aceleasi conditii de ... citește toată știrea