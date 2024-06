318.206 lei, proiectarea gradinitei cu derdelus din Coresi

A patra gradinita pe care Primaria Brasov o construieste in cartierul Tractorul, dupa cea de pe str. Ioan Popasu (deschisa in aceasta primavara dupa o perioada lunga asteptare), cea de pe str. Ioan Socec (aflata in faza de proiectare) si cea de pe str. 1 Decembrie 1918 (aflata in faza de obtinere autorizatie de constructie), este cea de pe strada Tudor Arghezi. Proiectul este unul mai deosebit, deoarece in cadrul locului de joaca exterior este prevazuta rampa inierbata, care poate fi ... citește toată știrea