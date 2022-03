32.030,93 lei / apartament: Patru blocuri din Fagaras, scoase la licitatie pentru eficientizare energetica

Patru blocuri din municipiul Fagaras, cu un numar total de 159 de apartamente, vor fi izolate in perioada urmatoare printr-un proiect cu finantare europeana accesat de autoritatile locale. Pentru realizarea lucrarilor, Primaria Fagaras a lansat o licitatie cu o valoare de 5.092.918 lei cu TVA inclus iar ofertele din partea constructorilor sunt asteptate pana in 30 martie. In cazul in care, in urma acestei licitatii, va fi stabilit un castigator, acesta va avea la dispozitie 7 luni pentru ... citeste toata stirea