Miercuri, 1 februarie, in jurul orei 15.20, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au oprit in trafic un barbat, in varsta de 32 ani, care conducea un autoturism pe raza localitatii. "In timp ce politistii efectuau controlul, au observat indicii in comportamentul conducatorului auto ca s-ar afla sub influenta substantelor interzise, fapt ... citeste toata stirea