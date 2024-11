33.000 de lei si 3 camere cu 0 lei. Din bani de stat, speta "eu am dat, eu am luat"

In timp ce la nivelul municipiului Brasov sunt mii de familii cu venituri modeste sau tineri care nu au o locuinta, iar Primaria da din umeri ca nu are spatii sa le ofere, pentru diversi angajati din subordine se gasesc solutii.Este si cazul Elenei Buga, numita director al RIAL, care, desi nu sta la sute de kilometri de sediul societatii, detinand o proprietate in municipiul Sacele, i-a solicitat primarului in functie la acea vreme, Allen Coliban, o locuinta de serviciu.Astfel, lucrurile ... citește toată știrea