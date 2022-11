Politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov, in timp ce desfasurau activitati specifice de control al traficului rutier, la data de 10 noiembrie, au oprit un autoturism la volanul caruia se afla o femeie, in varsta de 33 de ani, din judetul Constanta. "Intrucat aceasta prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta substantelor interzise, s-a afectuat un test specific in acest sens, ... citeste toata stirea