33 de incendii la Rasnov, in 2024. Primaria cumpara o autospeciala noua pentru pompierii voluntari

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta va fi dotat cu o autospeciala noua pentru interventia la incendii. Vehiculul va fi achizitionat de Primaria Rasnov, care a atribuit contractul de furnizare firmei Romprim din Bucuresti.Furnizorul a fost selectat in urma unei licitatii cu o valoare estimata de 1.666.000 de lei, cu tot cu TVA, la care s-au inscris doua firme. In urma analizarii dosarelor, castigatoare a fost desemnata compania din Bucuresti, care a depus o oferta in valoare de 1.554. ... citește toată știrea