34 de ursi din judetul Brasov, deja in bataia pustii. Autorizatiile sunt date

Pana in 25 septembrie, 14 gestionari de fonduri cinegetice au obtinut autorizatii de la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov pentru recoltarea unor ursi din judetul Brasov.34 din cota de 45Conform informatiilor directorului Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, Ciprian Bancila, din cota de preventie de 45 de exemplare, alocata conform legislatiei in vigoare, in baza solicitarii gestionarilor fondurilor cinegetice, a fost autorizata recoltarea a 34 de exemplare.De unde au ... citește toată știrea