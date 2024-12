345,23 de hectare din Feldioara, transfer la Nuclearelectrica SA

Guvernul a aprobat, miercuri, 18 decembrie, concesionarea prin atribuire directa catre Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a unor bunuri imobile proprietate publica a statului, terenuri in suprafata de 345,23 hectare, aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Energiei."Strategia energetica a Romaniei pentru 2025 - 2035, recent aprobata de Guvern, prevede reinceperea productiei interne de uraniu si mentinerea ciclului integrat de fabricatie a ... citește toată știrea