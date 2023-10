Sportivii brasoveni cu performante deosebite, obtinute in perioada noiembrie 2022 - decembrie 2023, dar si antrenorii lor vor fi premiati de Consiliul Judetean. Recompensele, cu o valoare totala de 350.000 lei vor fi acordate in baza unui regulament, acesta urmand sa fie aprobat in sedinta de plen din 31 octombrie.Recompensele financiare vor fi acordate pentru locurile I - VI (obtinute la Jocurile Olimpice si Paralimpice, Campionate mondiale/ Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi ... citeste toata stirea