36,5% din actionarii sau asociatii firmelor din Romania sunt femei

Numarul femeilor actionari sau asociati in firmele din Romania era de 609.470, la finele lunii ianuarie 2024, cu o pondere de 36,5% in total actionari sau asociati, reiese din statistica Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), conform Agerpres.Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii barbati erau in numar de peste 1,06 milioane (63,5%) in totalul celor 1.669.759 asociati sau actionari din Romania consemnati ... citește toată știrea