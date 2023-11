(sursa: Memorialul Sighet)15 noiembrie 1987 - Zi de votMuncitorii de la "Steagul rosu" isi continua protestul inceput cu o zi inainte. In 14 noiembrie muncitorii isi primesc salariile mult micsorate fara nici o explicatiedin partea conducerii. Cei care intra in schimbul trei refuza sa inceapa lucrul. In dimineta de 15 noiembrie celor din schimbul trei alaturandu-li-se si cei veniti in schimbul unu. Ei cer conducerii intreprinderii explicatii in legatura cu salariile.Orele 10 - muncitorii ... citeste toata stirea