36 de masini cautate in Europa, gasite in Romania intr-o singura saptamana

36 de masini cautate in Europa si 379 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen au fost gasite in Romania intr-o singura saptamana.In perioada 23 - 29 decembrie, au fost localizate, in Romania, 379 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare ... citeste toata stirea