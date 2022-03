36 de utilaje de deszapezire au actionat, de azi-noapte, in municipiul Brasov

Avand in vedere ninsoarea care a inceput in a doua parte a noptii, 36 de utilaje ale firmei de deszapezire Comprest au actionat pe strazile Brasovului si din Poiana Brasov, astfel incat circulatia, in aceasta dimineata, se desfasoara in conditii de iarna, tinand cont de faptul ca ninsoarea inca nu a incetat.Cele mai multe utilaje au iesit incepand cu ora 4.00. Activitatea de deszapezire a vizat, in prima etapa, strazile principale.In acest moment se lucreaza cu 16 utilaje in cartiere, pe ... citeste toata stirea