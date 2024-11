365 de povesti "Kastelane" scrise la Brasov

O colectie unica de povesti scrise de adolescenti pentru copii, ce isi propune sa inspire si sa dezvolte dragostea pentru lectura, sprijinind astfel combaterea analfabetismului functional in randul tinerilor, sub titlul "365 Povesti Kastelane", va fi lansata la Brasov in 10 noiembrie.Acest volum reprezinta o initiativa culturala si educationala valoroasa, sustinuta de Primaria Brasov prin fondul de cultura, ce promoveaza cititul zilnic timp de un an. Cartea aduce in fata cititorilor cuvinte ... citește toată știrea