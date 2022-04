4.000 de carti de literatura scolara trimise Brasovului

Ajutor de suflet pentru copiii din judetul Brasov! Peste 4.000 de carti de literatura scolara au fost donate Bibliotecii Judetene "George Baritiu" din Brasov de catre editura Aula. Volumele sunt noi si in scurt timp vor ajunge in 35 de biblioteci comunale si orasenesti din judetul Brasov."Este un ajutor important, mai ales pentru bibliotecile din mediul rural ale judetului, in aceste vremuri cand fondurile alocate bibliotecilor ... citeste toata stirea