4.054 de doze de vaccin impotriva HPV, administrate anul trecut in judetul Brasov. Cu aprobarea parintilor, fetelor pana in 18 ani

4.360 de doze de vaccin HPV a primit, pe parcursul anului 2021, judetul Brasov. "La inceputul acestui an, in stocul DSP mai erau 306 doze. Restul au fost distribuite catre medicii de familie, pe baza cererilor, care, de asemenea, sunt formulate in baza solicitarilor venite de la parinti. Vaccinarea impotriva HPV este facuta fetelor cu varsta intre 11 si 14 ani, intr-o schema de 2 doze, si intre 15 si 18 ani, intr-o schema de 3 doze", a precizat, ieri, dr. Claudia Bularca, directorul DSP Brasov. ... citeste toata stirea