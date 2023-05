Anul trecut, Compania Apa Brasov a semnat un contract cu doua firme pentru a demara lucrarile de refacere a tuturor rezervoarelor de apa pe care le are in administrare in judetul Brasov si care sunt utilizate pentru a asigura apa potabila curenta sau ca surse de rezerva in caz de nevoie.In baza acestuia, acum a fost semnat un nou contract subsecvent pentru refacerea a cinci rezervoare de apa, dar si a unui bazin colector de la statia de epurare din Stupini. ... citeste toata stirea