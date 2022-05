4 ani, aproape 15 milioane de lei

Primaria Brasov a lansat o licitatie cu o valoare maxima estimata la 14.820.680 lei, cu tot cu TVA, pentru repararea amenajarea si intretinerea locurilor de joaca si de agrement din municipiul Brasov in urmatorii patru ani.Conform anuntului licitatiei, firma care va obtine contractul va trebui sa demonteze elementele periculoase apoi, in functie de fiecare situatie, sa le inlocuiasca sau sa le repare. Tot in baza acestui contract, prestatorul va avea obligatia de a intretine si repara ... citeste toata stirea