"4 ani sa finalizezi un proiect servit pe tava este pur si simplu incredibil de mult"

Gradinita din noua zona rezidentiala a cartierului Tractorul a fost construita cu o finantare nerambursabila in valoare de 3.975.595 lei atrasa in mandatul fostului primar George Scripcaru prin Programul Operational Regional 2014 - 2020.Desi licitatia pentru derularea lucrarilor a fost lansata initial in iunie 2020, iar contractul a fost adjudecat in august 2021, proiectul a fost finalizat abia in vara anului trecut, din cauza unor modificari de proiect dupa cum au spus oficialii ... citește toată știrea