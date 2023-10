Patru barbati au fost retinuti miercuri, 18 octombrie, de politistii sibieni in cazul furturilor de vaci de rasa. In perioada mai - august 2023, persoanele banuite ar fi sustras 21 de bovine din judetul Sibiu, pe care le-ar fi valorificat apoi, prin vanzare, inclusiv in judetul Brasov. Prin presupusa activitate infractionala s-ar fi inregistrat un prejudiciu de 29.600 de euro."Ca urmare a perchezitiilor domiciliare efectuate la data de 17 octombrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului ... citeste toata stirea