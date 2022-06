4 din 10 brasoveni s-au autorecenzat degeaba

Prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor, cea de autorecenzare online, s-a incheiat in data de 27 mai, cu succes in Brasov. Suntem judetul campion in tara, dar exista si o jumatate goala a pahararului: 40% nu au facut-o corect."S-au completat 74,1% din numarul de chestionare estimate, din acest punct de vedere Brasovul situandu- se pe primul loc. Din totalul celor care s-au autorecenzat, aproape 60% au completat chestionare complete si corecte! In zilele de 2, 3 si 4 iunie vor ... citeste toata stirea