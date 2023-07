Dintre cei 536.000 de copii cu parinti care lucreaza in alte state, 4 din 10 (232.000 de copii) au mama plecata. Mai mult, 77.000 dintre ei au ramas in tara in grija rudelor, ambii parinti fiind nevoiti sa lucreze peste granite.Majoritatea mamelor, 58%, se intorc o data pe an acasa, 14% se intorc de doua ori pe an, 21% de trei ori pe an sau mai mult, insa exista si un procent de 5% de mame care se intorc o data la doi ani ... citeste toata stirea