Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului, aniversata in fiecare an la 4 februarie, invita populatia la constientizare si la actiune pentru o lume mai putin impovarata de cancer.Cancerul este a doua cauza de deces la nivel mondial, reprezentand aproape 1 din 6 decese la nivel global. Cancerul pulmonar, de prostata, colorectal, de stomac si de ficat sunt cele mai frecvente tipuri de cancer la barbati, in timp ce cancerul de san, colorectal, pulmonar, cervical si tiroidian sunt cele mai ... citeste toata stirea