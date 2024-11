4 milioane de lei pentru deszapezirea Brasovului, la rectificare

In proiectul de rectificare a bugetului local al Municipiului Brasov este prevazuta suma de 4 milioane de lei pentru decontarea serviciilor de deszapezire pana la finalul anului. Aceeasi suma a fost solicitata si la rectificarea bugetului local din 27 septembrie, insa a fost respinsa atunci de alesii locali.Totodata, in proiectul de rectificare ce va fi dezbatut in 11 noiembrie, suma de 4 milioane de lei este propusa pentru salubrizarea domeniului public, pana la ... citește toată știrea