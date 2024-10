4 octombrie, Ziua Mondiala a Zambetului si a faptelor bune. Povestea fetei zambitoare

Astazi se sarbatoreste Ziua Mondiala a Zambetului si a faptelor Bune.Ziua mondiala a zambetului (World Smile Day) este aniversata, anual, in prima zi de vineri a lunii octombrie, in anul 2024 fiind marcata la data de 4 octombrie.Totul a inceput in 1963 cand pictorul american Harvey Ball a fost angajat de o companie de asigurari pentru a crea o fata ... citește toată știrea