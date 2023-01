4 penali, toti tineri: Rasnov, Harman, Timisu de Sus si Predeal

4 soferi s-au ales duminica, 8 ianuarie, cu dosare penale, depistati in urma controalelor in trafic incalcand legea. Toti 4 sunt tineri, cu varste sub 35 de ani.Astfel, in jurul orei 8.55, la Rasnov a fost prins un tanar, in varsta de 23 ani, din judetul Bacau, cu "permisul de conducere retinut, neavand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice", potrivit raportului IPJ Brasov.In jurul orei 17.00, un tanar, in varsta de 24 ani, a fost depistat conducand un autovehicul pe DC46, in ... citeste toata stirea