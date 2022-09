!4 septembrie, comemorare la monumentul ,,Calvarul Aiudului". Gheorghe Craciun, calaul luptatorilor fagaraseni

In fiecare an, la 14 septembrie, de Ziua Crucii, se organizeaza comemorarea eroilor anticomunisti la monumentul de la Aiud. Se aduna fostii detinuti politici din toata tara pentru a aduce un omagiu camarazilor lor care astazi nu mai sunt. Sunt romanii care au fost osanditi pentru vina de a-si iubi tara pana la sacrificiu si de a purta deasupra lor ceea ce inseamna a fi OM. Numai in anul 1959 la temuta inchisoare Aiud au fost 7000 de detinuti politic, victime ale sistemului stalinist, conform ... citeste toata stirea