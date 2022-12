40 de utilaje de deszapezire, scoase pe strazi in prima noapte de iarna din Brasov

In prima noapte de iarna din Brasov din sezonul 2022 - 2023, cea de luni spre marti, operatorul de deszapezire Comprest SA a scos pe traseu 40 de utilaje, astfel ca la primele ore din 13 decembrie se circula in conditii bune pe strazile din oras.Conform informatiilor Primariei Brasov, primele utilaje au iesit pe traseu luni, 12 decembrie, dupa ora 20.00. "Dupa ora 22.00, numarul acestora a crescut la 25, iar dupa ora 4.00, pentru a asigura conditii optime de circulatie in aceasta dimineata, ... citeste toata stirea