"40 de zile putem trai doar cu apa"

Suntem in Postul Pastelui si multi dintre noi ne chinui sa mancam sanatos si sa ne formam meniul in fiecare zi in functie de alimentele vegetariene. Medicul Mihaela Bilic (foto) explica ce inseamna de fapt acest post si ce e necesar sa facem in toata aceasta perioada pana la Paste."In post trebuie sa fie o confruntare cu senzatia de foame. Postul trebuie sa fie un exercitiu de vointa. Presupune o indepartare de placerile banale, umane, trupesti, si presupune un fel de un contact mai strans tu ... citeste toata stirea