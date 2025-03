400 in aprilie, 400 in decembrie

Pensionarii cu venituri mici, de pana in 2.574 de lei, vor primi in aprilie si decembrie un ajutor financiar din partea statului, potrivit unui proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii. Suma este de 800 de lei, si va fi virata in doua transe egale, odata cu pensiile. Din cei aproape 4,7 milioane de pensionari, cati erau inregistrati in luna ianuarie, ... citește toată știrea