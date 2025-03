41 de noi adaposturi de protectie civila, in Brasov

De anul trecut pana in prezent, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a verificat si a luat in evidenta 41 de adaposturi civile noi, toate in municipiul Brasov."Am ajuns astfel, cu cele 41, la un numar de 206 adaposturi in fondul de adapostire judeteana. Dintre acestea, 44 sunt publice si 164 sunt private. Totusi, se pasteaza un procent destul de mare de adaposturi care nu pot deveni operative in termenul de 24 de ore prevazut de lege. Astfel, 117 noi le consideram, in urma ... citește toată știrea