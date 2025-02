41 de perchezitii DNA in Portul Constanta: Ancheta vizeaza oameni de afaceri locali, fosti vamesi si unul din sefii PSD Constanta

Procurorii DNA efectueaza luni dimineata 41 de perchezitii in Portul ConstantaDistribuie daca iti place!41 de perchezitii DNA au loc in Portul Constanta si alte locatii, luni dimineata, transmite G4Media care citeaza Info Sud-Est. Ancheta vizeaza oameni de afaceri locali influenti, fosti vamesi influenti in Port si pe unul din sefii PSD Constanta.Acuzatiile procurorilor sunt de dare, luare de mita si abuz in serviciu. Ar fi vorba de aproape 7 milioane de euro, conform informatiilor ... citește toată știrea