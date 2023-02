426 de femei ucise "in familie"

"In ultimii 8 ani, 426 de femei au fost ucise in Romania de partenerii lor, de fostii parteneri sau de membri ai familiei. De asemenea, in anul 2022 au fost inregistrate peste 70.000 de cazuri de violenta domestica din care peste 90 la suta au avut loc la domiciliu si restul in spatiul publice, iar peste 15.000 de persoane au primit ordine de protectie", a transmis Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. "Nu voi inceta niciodata sa militez impotriva acestei ... citeste toata stirea