43 de boboci in politia brasoveana

De ieri, 31, octombrie 2022, politistii brasoveni au 43 de noi colegi. Absolventii scolilor de agenti de politie, promotia octombrie 2022, si-au luat in primire noile posturi. Repartizarea s-a efectuat in ordinea mediilor de absolvire, pe functiile vacante existente. Urmeaza ca tinerii politisti sa isi desfasoare activitatea pe specializarile de ordine publica, rutiera, investigatii criminale si criminalistica. "Noua promotie de agenti a adus in judetul Brasov, politisti care au avut medii de ... citeste toata stirea