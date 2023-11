Un fals broker, care a inselat 44 de persoane, insusindu-si nelegal 2,3 milioane de lei, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor."Din cercetari a rezultat ca, in perioada august 2021 - martie 2023, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul C.S., atribuindu-si in mod nereal calitatea de broker autorizat, administrator al unei platforme de tranzactionare de actiuni si ... citeste toata stirea