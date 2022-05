45 de copii din Prejmer participa la ateliere in care invata despre emotii prin versuri si muzica

Luftrecords, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala si Centrul Social de Zi pentru Copii din Prejmer desfasoara in perioada aprilie-septembrie 2022 un proiect educativ. Are implicatii importante intr-o zona defavorizata din Romania. "Educatie emotionala prin muzica si versuri".Patruzeci si cinci de copii cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani din Prejmer vor invata sa isi exprime liber emotiile si sa le transpuna in muzica si versuri. Alaturi le este o echipa de pedagogi, compozitori si muzicieni ... citeste toata stirea